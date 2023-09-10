Tencere tava alırken dikkat! Sahte granit kaplamayı böyle söktü

Marketten aldığı granit tencerenin sahte olduğunu anlayan vatandaş kaplamayı soyarak her şeyi ifşa etti. Peki granit kaplama mutfak ürünü alırken neye dikkat etmeli? Detaylar haberimizde...

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