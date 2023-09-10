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Tencere tava alırken dikkat! Sahte granit kaplamayı böyle söktü

A Haber
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Giriş: 10.09.2023 09:50
Marketten aldığı granit tencerenin sahte olduğunu anlayan vatandaş kaplamayı soyarak her şeyi ifşa etti. Peki granit kaplama mutfak ürünü alırken neye dikkat etmeli? Detaylar haberimizde...
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