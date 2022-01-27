27 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Temizlik işçisi, soğukta kalan köpeğin üzerini örttü; O anlar kamerada

Temizlik işçisi, soğukta kalan köpeğin üzerini örttü; O anlar kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2022 12:35
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, temizlik görevlisinin, köpeğin üstünü örtüyle örterek ısıtmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bodrum Belediyesi, görüntüleri sosyal medyadan "Dünyayı güzellik kurtaracak" notuyla paylaştı. Bodrum Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli, çarşıda görev yaparken, soğuk havada sokak köpeğini fark etti. Bölgede temizlik yapan işçi, köpeğin yanına geldi. Altında bulunan örtüyü yavaşça kaldıran işçi, köpeğin üzerine örtü.

Daha sonra bölgeden ayrılan işçi, arkasına dönüp, tekrar köpeği kontrol etti. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan Bodrum Belediyesi, sosyal medya hesaplarından "Dünyayı güzellik kurtaracak, Bodrum'un soğuğunu merhametiyle ısıtan mesai arkadaşımızla gurur duyuyoruz" notuyla paylaşım yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Temizlik işçisi, soğukta kalan köpeğin üzerini örttü
Temizlik işçisi, soğukta kalan köpeğin üzerini örttü
Buzlanan yolda kayan aracını, inip durdurmaya çalıştı
Buzlanan yolda kayan aracını, inip durdurmaya çalıştı
Kar yağışı sonrası göllerin durumu ne?
Kar yağışı sonrası göllerin durumu ne?
2 metrelik karda araçları kayboldu
2 metrelik karda araçları kayboldu
Doğu Anadolu’da kar yağışı! Kalınlığı...
Doğu Anadolu'da kar yağışı! Kalınlığı...
Kağıthane’de dik yokuştan inen sürücü 7 araca çarparak durabildi
Kağıthane’de dik yokuştan inen sürücü 7 araca çarparak durabildi
Saldırganların kimliği belli oldu mu?
Saldırganların kimliği belli oldu mu?
Memura böyle kafa attı
Memura böyle kafa attı
Fatma Girik’e veda
Fatma Girik'e veda
Anne ve babası tutuklandı
Anne ve babası tutuklandı
Kar insan boyunu geçti!
Kar insan boyunu geçti!
Yüren ısıtan görüntüler
Yüren ısıtan görüntüler
Daha Fazla Video Göster