Temizlik görevlisinden örnek davranış! A Haber özel açıklamalar: Görevimi yaptım

İstanbul Güngören Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Adem Cevahir, sokakta içinde 500 bin lira olan çanta buldu. Çantayı polise teslim etti. Örnek davranışıyla tüm Türkiye’yi etkileyen Adem Cevahir A Haber muhabiri Mehmet Karataş’a özel açıklamalarda bulundu. Adem Cevahir, “Sabah erken saatte sokakta temizlik yaparken süpürgeme takıldı. Cüzdanın farkına varınca hemen himaye altına aldım ve gerekeni yaptım.”

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