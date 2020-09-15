Temelleri Başkan Erdoğan tarafından atılmıştı! Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesinde sona gelindi

Temelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Cumhuriyet tarihinin inşa edilen ilk kilisesi Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi’nde sona gelindi. A Haber muhabiri Pınar Özenç canlı yayında aktardı. İstanbul Süryani Kadim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, A Haber canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Temelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Cumhuriyet tarihinin inşa edilen ilk kilisesi Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nde sona gelindi. A Haber muhabiri Pınar Özenç canlı yayında aktardı. İstanbul Süryani Kadim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, A Haber canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, "Son yıllara geldiğimiz zaman kullandığımız klişelerin hiçbiri bize yetmiyordu bunu o dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz eden metropolitemiz ondan kilise yapmak için bir arazi tahsis edilmesini istedi. O da verdiği talimatla burada İstanbul Büyükşehir mülkiyetinde bulunan alanı Süryani Vakfı'na tahsis etti." ifadelerini kullandı.