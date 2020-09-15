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Temelleri Başkan Erdoğan tarafından atılmıştı! Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesinde sona gelindi

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Giriş: 15.09.2020 12:35
Güncelleme:15.09.2020 12:38
Temelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Cumhuriyet tarihinin inşa edilen ilk kilisesi Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi’nde  sona gelindi. A Haber muhabiri Pınar Özenç canlı yayında aktardı. İstanbul Süryani Kadim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, A Haber canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Temelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Cumhuriyet tarihinin inşa edilen ilk kilisesi Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nde sona gelindi. A Haber muhabiri Pınar Özenç canlı yayında aktardı. İstanbul Süryani Kadim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, A Haber canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sait Susin, "Son yıllara geldiğimiz zaman kullandığımız klişelerin hiçbiri bize yetmiyordu bunu o dönemin Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz eden metropolitemiz ondan kilise yapmak için bir arazi tahsis edilmesini istedi. O da verdiği talimatla burada İstanbul Büyükşehir mülkiyetinde bulunan alanı Süryani Vakfı'na tahsis etti." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan butona bastı! Süryani Kilisesinin temeli atıldı... BAŞKAN ERDOĞAN BUTONA BASTI! SÜRYANİ KİLİSESİ'NİN TEMELİ ATILDI...
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