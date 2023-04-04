Temel kazısında lahit bulundu

Afyonkarahisar'da bir inşaat temeli kazısında antik döneme ait lahit bulundu. Uzmanlar tarafından çıkarılan lahit incelemeye alındı. Lahitin hangi döneme ve kime ait olduğu araştırılıyor.

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