TEM’de seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Giriş: 25.08.2025 11:11
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Gültepe mevkisi İstanbul istikametinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın kupasında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın kupası kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
