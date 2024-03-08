09 Mart 2024, Cumartesi
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TEM’de plastik kasa faciaya yol açıyordu: Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yol ortasındaki plastik kasaya çarpmamak için manevra yapan otomobil, önce tıra sonra otomobile çarparak savruldu. O sırada arkadan gelen tır ise savrulan otomobile ve yolcu otobüsüne çarptı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaza, TEM Otoyolu Dilovası geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Yol ortasındaki plastik kasaya çarpmamak için ani manevra yapan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce yanındaki tıra, sonra sol şeritteki otomobile çarparak savruldu. Savrulan otomobil yolun sağ şeridinde durabildi. Kazayı fark eden sürücüler araçlarını emniyet şeridinde durdurdu. Sağ şeritte seyir halindeki bir tır ise savrulan otomobile, ardından da sol şeritteki yolcu otobüsüne çarptı. Sürücünün son anda yaptığı manevrayla otomobil tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.