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TEM'de feci kaza! Bayram öncesi mezarlık ziyaretine giden aile faciayı yaşadı: 1'i ağır 6 yaralı

DHA
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Giriş: 27.06.2023 14:20
TEM Otoyolu Esenyurt civarında kontrolden çıkan bir araç bariyerleri de aşarak devrildi. Feci kazada mezarlık ziyaretine gittiği öğrenilen aynı araçtaki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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