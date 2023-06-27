TEM'de feci kaza! Bayram öncesi mezarlık ziyaretine giden aile faciayı yaşadı: 1'i ağır 6 yaralı

TEM Otoyolu Esenyurt civarında kontrolden çıkan bir araç bariyerleri de aşarak devrildi. Feci kazada mezarlık ziyaretine gittiği öğrenilen aynı araçtaki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.