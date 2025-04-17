Televizyon platformu kılıfıyla 14 milyon TL’lik vurgun: 71 şüpheli yakalandı!

Eskişehir merkezli 24 ilde düzenlenen "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunda, televizyon yayın platformu bahanesiyle vatandaşları 14 milyon TL dolandırdığı belirlenen 71 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarına bloke konulurken, çok sayıda dijital materyal ve yasa dışı unsur ele geçirildi.

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