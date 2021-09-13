13 Eylül 2021, Pazartesi
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Telefondan konum takibi boşanma delili sayıldı
İstanbul'da eski tur rehberi Elçin Y. Ç., 2015'te İtalya'nın Bologna şehrinde evlendiği turizmci Barış Ç.'nin bitmek tükenmek bilmeyen kıskançlık krizleri nedeniyle hayatı çekilmez hale gelince soluğu Aile Mahkemesi'nde aldı. Mahkeme, kocanın telefondaki konum takibiyle karısını gizlice izlemesini boşanma nedeni saydı.