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Telefondan konum takibi boşanma delili sayıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.09.2021 09:31
İstanbul'da eski tur rehberi Elçin Y. Ç., 2015'te İtalya'nın Bologna şehrinde evlendiği turizmci Barış Ç.'nin bitmek tükenmek bilmeyen kıskançlık krizleri nedeniyle hayatı çekilmez hale gelince soluğu Aile Mahkemesi'nde aldı. Mahkeme, kocanın telefondaki konum takibiyle karısını gizlice izlemesini boşanma nedeni saydı.
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