Telde mahsur kalan güvercini böyle kurtardılar

Olay, dün öğle saatlerinde Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik telinde bulunan bez parçasına ayağı takılan güvercini fark eden mahalle sakinleri, kuşu kurtarmak için seferber oldu. Bir vatandaş elindeki ağaç dalıyla güvercini kurtarmaya çalışırken, o sırada yoldan geçen mermer taşıyıcı kamyonetin sürücüsü, kuşun asılı kaldığı telin altına aracını park etti. Bunun üzerine bir genç, kamyonetin kasasındaki mermer raflarının üzerine çıkarak güvercini bulunduğu yerden kurtardı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

