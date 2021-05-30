30 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Telafi eğitimi nasıl olacak? Ne zaman başlıyor?

Telafi eğitimi nasıl olacak? Ne zaman başlıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2021 10:34
Güncelleme:30.05.2021 11:02
Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sıkıntıları gidermek için telafi eğitimi sürecinin başlayacağını duyurdu. Haziran ayında başlayacak telafi programının içinde sadece akademik değil sosyal kazanımı da artıracak yüzlerce etkinlik olacak. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Telafi eğitimi nasıl olacak?
Telafi eğitimi nasıl olacak?
Ölümcül kaçış! Anne ayı...
Ölümcül kaçış! Anne ayı...
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Normalleşme 1 Haziran'da başlıyor
Normalleşme 1 Haziran'da başlıyor
Ağrıyla gitti! Çıkanlar doktorları bile şoke etti
Ağrıyla gitti! Çıkanlar doktorları bile şoke etti
Kazadan kurtulan çocuk şoka girdi!
Kazadan kurtulan çocuk şoka girdi!
29 Mayıs günü koronavirüs tablosu açıklandı |137 kişi vefat etti 7 bin 656 yeni vaka var
29 Mayıs günü koronavirüs tablosu açıklandı |137 kişi vefat etti 7 bin 656 yeni vaka var
5 katlı kumaş fabrikasında korkutan yangın!
5 katlı kumaş fabrikasında korkutan yangın!
Meteoroloji duyurdu! İşte en güncel tahminler
Meteoroloji duyurdu! İşte en güncel tahminler
Ünlü oyuncu aracıyla kaza yaptı!
Ünlü oyuncu aracıyla kaza yaptı!
TEM'de 2 yolcu otobüsü çarpıştı!
TEM'de 2 yolcu otobüsü çarpıştı!
Vahşice katlettikten sonra bakın ne yaptı!
Vahşice katlettikten sonra bakın ne yaptı!
Daha Fazla Video Göster