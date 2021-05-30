Telafi eğitimi nasıl olacak? Ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sıkıntıları gidermek için telafi eğitimi sürecinin başlayacağını duyurdu. Haziran ayında başlayacak telafi programının içinde sadece akademik değil sosyal kazanımı da artıracak yüzlerce etkinlik olacak. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.

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