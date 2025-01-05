Tekrarlayan menenjit FMF hastalığı olabilir

Sakarya'da tekrarlayan menenjit tanısıyla birçok kez hastanede yatan 16 yaşındaki çocuk, 2 buçuk yaşında koyulan ve dünyada binde 1 ile 3 oranında beyin zarında görülen Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığıyla 14 yıldır mücadele ediyor. Bu hastalığın tedavisinin tek bir ilaçla yapıldığını ve ömür boyu kullanılması gerektiğini belirten Uzman Doktor Mehmet Kılıç, “Genetik bir hastalık, gen taşıyan anne ve baba her iki geni çocuğa aktarıyor ve hastalık ortaya çıkıyor” dedi.