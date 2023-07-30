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TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri! Milli Teknoloji Hamlesi'nde büyük bir adım

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Giriş: 30.07.2023 11:47
Türkiye, TEKNOFEST kuşağının meyvelerini topluyor. Bilime yapılan yatırım ve gençlerin bu alanlara yönlendirilmesi uluslararası alanda da başarı getirdi. Her sene yüz binlerce kişinin katıldığı TEKNOFEST'ten çıkan başarılı projeler örnek oldu. Gençler, dünyadaki yarışmalardan şampiyonluklarla döndü.
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