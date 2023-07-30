30 Temmuz 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
TEKNOFEST kuşağının ayak sesleri! Milli Teknoloji Hamlesi'nde büyük bir adım
Türkiye, TEKNOFEST kuşağının meyvelerini topluyor. Bilime yapılan yatırım ve gençlerin bu alanlara yönlendirilmesi uluslararası alanda da başarı getirdi. Her sene yüz binlerce kişinin katıldığı TEKNOFEST'ten çıkan başarılı projeler örnek oldu. Gençler, dünyadaki yarışmalardan şampiyonluklarla döndü.