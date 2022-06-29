29 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tekirdağ’da yürekleri ağıza getiren olay! 80 yaşında canına kıymak istedi
Tekirdağ’da yaşayan yaşlı adam kendisini evinin penceresinden atmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 80 yaşındaki Recep G.’nin evine girdi. Polislerin müdahalesiyle kurtarılan adam ambulansla götürüldüğü sırada “Neden yaptın?” sorusuna verdiği yanıt ise duyanları üzdü.