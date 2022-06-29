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Tekirdağ’da yürekleri ağıza getiren olay! 80 yaşında canına kıymak istedi

İHA
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Giriş: 29.06.2022 15:39
Tekirdağ’da yaşayan yaşlı adam kendisini evinin penceresinden atmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 80 yaşındaki Recep G.’nin evine girdi. Polislerin müdahalesiyle kurtarılan adam ambulansla götürüldüğü sırada “Neden yaptın?” sorusuna verdiği yanıt ise duyanları üzdü.
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