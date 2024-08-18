18 Ağustos 2024, Pazar
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Tekirdağ'da plajda sapık alarmı! Telefonda görüntüleri çıktı
Tekirdağ Şarköy'de plaja giren kadınları cep telefonu ile görüntülediği iddia edilen bir şahıs polis tarafından yakalandı. Ekiplerin telefonuna el koyduğu şahsa kadınlar tepki gösterirken, incelenen telefonda kadınlara ait görüntüler bulunduğu iddia edildi.