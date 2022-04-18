Tekirdağ’da Nisan’ın son yarısında beklenmedik kar sürprizi

Balkanlardan gelen kar kütlesi, Nisan ayının ortasında Tekirdağ’ın yüksek bölgelerini beyaza boyadı. Sabah saatlerinde sıcaklığın -5 dereceye kadar düştüğü kentte, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Balkanlar üzerinden soğuk hava ile sıcaklıkların 15 derece birden indiği Tekirdağ'ın yükseklerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

SICAKLIK -5 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün geceden itibaren sağanak yağış etkisini gösterirken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYİ BULDU

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Tekirdağ'daki Ganos Dağları'na Nisan ayında kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte Ganos Dağı ve etekleri beyaz örtüsünü giyerken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı.

Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.