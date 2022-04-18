18 Nisan 2022, Pazartesi
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Tekirdağ’da Nisan’ın son yarısında beklenmedik kar sürprizi
Balkanlardan gelen kar kütlesi, Nisan ayının ortasında Tekirdağ’ın yüksek bölgelerini beyaza boyadı. Sabah saatlerinde sıcaklığın -5 dereceye kadar düştüğü kentte, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Balkanlar üzerinden soğuk hava ile sıcaklıkların 15 derece birden indiği Tekirdağ'ın yükseklerinde Nisan ayında kar yağışı etkili oldu.
SICAKLIK -5 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün geceden itibaren sağanak yağış etkisini gösterirken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.
KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYİ BULDU
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Tekirdağ'daki Ganos Dağları'na Nisan ayında kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte Ganos Dağı ve etekleri beyaz örtüsünü giyerken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı.
Kırklareli ve Edirne'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.