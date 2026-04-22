Tekirdağ'da ikinci caretta caretta ölümü: Kıyıya bir kez daha vurdu

Edinilen bilgilere göre, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi sahilinde denizin yüzeyinde hareketsiz şekilde duran caretta carettayı fark eden İlkay Dönmez, hayvanı kıyıya çekerek durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sahilde bulunan caretta caretta üzerinde ilk incelemeyi yaptı. Daha sonra kaplumbağa, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için belediye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak ilgili birimlere götürüldü. Olay sahilde bulunan vatandaşlar arasında üzüntü ve merak oluştururken, caretta carettanın ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Deniz kaplumbağasının ölü bulunduğu alanda ise denizin alg patlaması sonucu turuncuya büründüğü gözlendi.

Yaşam Arıcılar hem üretecek hem satacak
Gündem Askeri helikopter kaza kırıma uğradı
Yaşam Arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Gündem Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul edecek
Dünya Pakistan, İran ve ABD’yi aynı masada buluşturmaya çalışıyor!

Ankara'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı!
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
25 yıl sonra bir ilk! Yarseli Barajı doldu: Vatandaş izlemek için sıraya girdi
İslam Memiş A Haber'de! Altında alım fırsatı: Gram 7500 TL'yi görebilir
Beyaz Saray'da 25. Madde depremi: Trump'a kendi kabinesinden anayasal muhtıra mı?
İLK TEBRİK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Hürmüz'de abluka ve ateşkes bilmecesi! Petrol hattı savaş kozu mu?