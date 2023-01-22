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TCG Burgazada ana limana döndü! 1045 saat sonra törenle karşılandılar

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Giriş: 22.01.2023 17:10
FİFA 2022 Dünya Kupası Kalkanı Harekatı ile Turgutreis-7 Tatbikatı'na katılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Burgazada mürettebatı, 1045 saat süren seyrin ardından İzmir'in Foça ilçesinde törenle karşılandı.
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