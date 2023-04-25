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TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda

A Haber
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Giriş: 25.04.2023 08:43
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, dün İstanbul Boğazı'ndan selamlama geçişinin ardından yeniden. Sarayburnu Limanı'na döndü. Gemi 2 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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