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TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga

TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 16:01
Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili olarak olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu tartışmalarla başladı.
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