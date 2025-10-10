TBMM Başkanı Kurtulmuş Tokat’ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti

10 Ekim 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.10.2025 17:25
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta Valilik ve Belediyeye ziyarette bulundu. Numan Kurtulmuş'un, gerçekleştirdiği ziyaretlerde bölgede yapılan çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.
