14 Aralık 2022, Çarşamba
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Taze gelin Aslı Enver ilk kez konuştu! İşte Aslı Enver'in hamilelik açıklaması
Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti. Evlilik sonrası hamile olduğu iddia edilen Aslı Enver son olarak verdiği sırt dekolteli pozları ile hayranlarını meraklandırmıştı. "Karnını gizliyor" yorumları yapılan Aslı Enver'den ilk açıklama geldi. 38 yaşındaki Aslı Enver muhabirlerin "Hamile misiniz?" sorusuna yanıt verdi. İşte çiçeği burnunda gelin Aslı Enver'in bebek açıklaması...