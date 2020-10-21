Taze balık nasıl anlaşılır | Balık alırken ‘mavi ışık hilesi’ne dikkat!

1 Eylül itibariyle balık avlanma yasağı sona erdi. Deniz bu yıl bereketli yüzünü gösterdi. Ancak bazı balıkçılar satış sırasında hilelere başvuruyor. Özellikle de mavi ışık yöntemiyle tüketiciler kandırılabiliyor. Peki, taze balık nasıl anlaşılır? İşte yanıtı...

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