11 Nisan 2025, Cuma
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Tavuk döner teyakkuzu! Tarım Bakanı Yumaklı’da sert uyarı
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de 648 kişi yedikleri tavuk dönerden zehirlenmişti. Adana'da da bir dönercinin pişmiş tavuk etinin üzerine çiğ et takviyesi yaptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu işletmelere ağır cezalar uygulanacağını açıkladı.