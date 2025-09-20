Tavşanlı’da motosikletin de karıştığı zincirleme trafik kazası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç hasar gördü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN