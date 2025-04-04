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Tatilin ilk 6 günündeki kazalarda 57 can kaybı! Ekipler denetimlerini sıklaştırdı

Tatilin ilk 6 günündeki kazalarda 57 can kaybı! Ekipler denetimlerini sıklaştırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 11:47
Bayram tatilinin sonuna doğru tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Yollarda yoğunluk oluşmaya başladı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında toplam 57 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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Tatilin ilk 6 günündeki kazalarda 57 can kaybı! Ekipler denetimlerini sıklaştırdı
Tatilin ilk 6 günündeki kazalarda 57 can kaybı
Tatilin ilk 6 günündeki kazalarda 57 can kaybı
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