04 Nisan 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Tatilin ilk 6 günündeki kazalarda 57 can kaybı! Ekipler denetimlerini sıklaştırdı
Bayram tatilinin sonuna doğru tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Yollarda yoğunluk oluşmaya başladı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında toplam 57 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.