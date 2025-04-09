Tatil yapıp yazlık daireleri soymuşlar

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Mersin'de bulunan Kızkalesi'nde bir tatil sitesine giren şüphelilerin, günlerce yazlık dairelerde soygun yaptıkları ortaya çıktı. Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekiline ait yazlık dahil 8 daireye girdiği belirlenen şüphelilerin çaldıkları bazı eşyaları götürme anlarının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.