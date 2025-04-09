09 Nisan 2025, Çarşamba
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Tatil yapıp yazlık daireleri soymuşlar
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Mersin'de bulunan Kızkalesi'nde bir tatil sitesine giren şüphelilerin, günlerce yazlık dairelerde soygun yaptıkları ortaya çıktı. Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekiline ait yazlık dahil 8 daireye girdiği belirlenen şüphelilerin çaldıkları bazı eşyaları götürme anlarının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.