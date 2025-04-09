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Tatil yapıp yazlık daireleri soymuşlar

Tatil yapıp yazlık daireleri soymuşlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 09.04.2025 11:12
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Mersin'de bulunan Kızkalesi'nde bir tatil sitesine giren şüphelilerin, günlerce yazlık dairelerde soygun yaptıkları ortaya çıktı. Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekiline ait yazlık dahil 8 daireye girdiği belirlenen şüphelilerin çaldıkları bazı eşyaları götürme anlarının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Tatil yapıp yazlık daireleri soymuşlar
Tatil yapıp yazlık daireleri soymuşlar
Tatil yapıp yazlık daireleri soymuşlar
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