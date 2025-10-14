Tarlada taş ve tezek yığını arasına gizlenen silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 12 gözaltı

Şanlıurfa’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, mısır tarlasında bazalt taşların ve tezek yığının içine gizlenmiş çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

