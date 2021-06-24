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Tarlada çalışırlarken üzerlerine yıldırım düştü! Korku dolu o anları A Haber'e anlattılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2021 16:22
Denizli'nin Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkisinde bulunan tarlada çalışan Yörük, ailesi yıldırım düşmesiyle yaralanmıştı. Ailenin yürüme engelli oğlu Arda Yörük, engeli nedeniyle tarla değil de traktörün römorkunda bekliyordu. Küçük Arda, ailesinin yıldırım düşmesiyle yaralandığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yörük ailesi Arda'nın sayesinde hayata tutundu. Arda yaşanan o anları A Haber canlı yayınında anlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde kekik tarlasına yıldırım düşmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Çal Orman İşletme Müdürlüğünde arazöz şoförü olarak görev yapan Salih Yörük (40) izin gününde kekik çapası yapmak için sabah saatlerinde ailesi ve yakınlarıyla Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkisinde bulunan tarlasına gitti.

Bir süre çapa yapan ve sağanağın başlamasıyla bir ağacın altına sığınan Yörük ile eşi Ayşen Yörük (38) oğlu Hasan Yörük (17) kayınpederi Hamza Kundakçı (70), kayınvalidesi Hatice Kundakçı (65), kayınbiraderi Hüseyin Kundakçı (38) ve akrabası Fatma Yörük yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Bu sırada yürüme engelli olduğu için traktör römorkunun içinde bekleyen oğlu Arda Yörük (12) olaydan yara almadan kurtuldu.

Ailesi ve yakınlarının yaralandığını gören Arda Yörük telefonla 112 Acil Sağlık ekiplerini arayıp bulunduğu yerin adresini ve yaralıların sağlık durumlarını aktardı.

Arda yaşananları A HABER'e anlattı:

Sabah çapaya gittik, öğlene az bir vakit kala yağmur yağmaya başladı biz traktörün kabinine girdik. Bir anda yıldırım düşmesiyle herkes bayıldı. Ondan sonra amcamı, dayımı ve 112'yi aradım. Çok korktum o an. Herkes dikkatli olsun.

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