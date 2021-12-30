30 Aralık 2021, Perşembe
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 252 milyonuncu fidanı toprakla buluşturdu
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 11 Kasım 2019'da başlatılan 'Geleceğe nefes dünyaya nefes' kampanyası kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi yanındaki 'Millet Ormanı'nda 252 milyonuncu fidanı dikti. Fidan dikimi sonrası can suyu veren Bakan Pakdemirli, 19 yıldır ormanları koruyarak genişlettiklerini belirtti.