30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 252 milyonuncu fidanı toprakla buluşturdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 252 milyonuncu fidanı toprakla buluşturdu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.12.2021 12:27
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 11 Kasım 2019'da başlatılan 'Geleceğe nefes dünyaya nefes' kampanyası kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Müzesi yanındaki 'Millet Ormanı'nda 252 milyonuncu fidanı dikti. Fidan dikimi sonrası can suyu veren Bakan Pakdemirli, 19 yıldır ormanları koruyarak genişlettiklerini belirtti.
252 milyonuncu fidan toprakla buluştu
252 milyonuncu fidan toprakla buluştu
Otopark değil, motosiklet mezarlığı... 12 yıldır bekliyorlar
Otopark değil, motosiklet mezarlığı... 12 yıldır bekliyorlar
O il sağanağa teslim oldu! Her yeri su bastı
O il sağanağa teslim oldu! Her yeri su bastı
Annesiyle yolda yürürken çantasını çaldılar; Kapkaç anı kamerada
Annesiyle yolda yürürken çantasını çaldılar; Kapkaç anı kamerada
2021 yılında neler yaşandı?
2021 yılında neler yaşandı?
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı
Araç kaldırımdaki yayaların arasında daldı
Aşkını haykırdı! Çocuklarının ismini açıkladı
Aşkını haykırdı! Çocuklarının ismini açıkladı
Yağmur alarmı! Hayat durdu
Yağmur alarmı! Hayat durdu
Altınmeşe oğlunun vefatından sonra ilk defa konuştu
Altınmeşe oğlunun vefatından sonra ilk defa konuştu
Mucize kurtuluş anı kamerada
Mucize kurtuluş anı kamerada
Kırmızı kodlu uyarı! Çatılar uçtu
Kırmızı kodlu uyarı! Çatılar uçtu
Otel odasında kan donduran cinayet!
Otel odasında kan donduran cinayet!
Daha Fazla Video Göster