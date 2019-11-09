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09.11.2019
Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan’dan duygulandıran paylaşım
Bir seneden uzun süre akciğer rahatsızlığından dolayı tedavi gören Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Gülenay Kalkan, eşinin 'Anlatamıyorum' şiirini seslendirdiği ve birlikte fotoğraflarının yer aldığı bir kolajdan oluşan video ile eşinin ölümünün 40. gününü andı.
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