03 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! Yeni detaylara A Haber ulaştı
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! Yeni detaylara A Haber ulaştı

Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! Yeni detaylara A Haber ulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2025 16:01
Geçtiğimiz hafta İstanbul Kapalıçarşı'da tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu düzenlenmişti. 1 milyar 695 milyon değerinde pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi. 30 kişinin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni detaylara ilk kez A Haber ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! Yeni detaylara A Haber ulaştı
Hira’nın ölümü intihar değil cinayetmiş
Hira'nın ölümü intihar değil cinayetmiş
Ayı Okan akıllanmıyor
Ayı Okan akıllanmıyor
Odunpazarı’nın zamansız sokaklarında yolculuk!
Odunpazarı'nın zamansız sokaklarında yolculuk!
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! Yeni detaylara A Haber ulaştı
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! Yeni detaylara A Haber ulaştı
Yangında can pazarı! Torununu böyle attı
Yangında can pazarı! Torununu böyle attı
Oltaya takıldı! Havyarı 2 milyon lira
Oltaya takıldı! Havyarı 2 milyon lira
Şanlıurfa’da halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı!
Şanlıurfa’da halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı!
Ortak masada çalışıp üniversite kazandılar
Ortak masada çalışıp üniversite kazandılar
Yanan ormanlar için seferber oldular!
Yanan ormanlar için seferber oldular!
Altındaki yükseliş devam edecek mi?
Altındaki yükseliş devam edecek mi?
Asrın felaketinden asrın inşasına...
Asrın felaketinden asrın inşasına...
Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreşleri başladı
Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreşleri başladı
Daha Fazla Video Göster