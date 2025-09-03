03 Eylül 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! Yeni detaylara A Haber ulaştı
Geçtiğimiz hafta İstanbul Kapalıçarşı'da tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu düzenlenmişti. 1 milyar 695 milyon değerinde pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi. 30 kişinin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni detaylara ilk kez A Haber ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.