Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! Yeni detaylara A Haber ulaştı

Geçtiğimiz hafta İstanbul Kapalıçarşı'da tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu düzenlenmişti. 1 milyar 695 milyon değerinde pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi. 30 kişinin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni detaylara ilk kez A Haber ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı.

