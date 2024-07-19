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Tarihi Yıldız Sarayı müze oluyor

Tarihi Yıldız Sarayı müze oluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 10:29
Güncelleme:19.07.2024 10:29
Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı yıldız sarayı, 115 yıl aradan sonra kapılarını halka açıyor. Sarayda 6 yıllık restorasyon tamamlandı. 19 Temmuz cuma günü gerçekleşecek açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
Tarihi Yıldız Sarayı müze oluyor
Tarihi Yıldız Sarayı müze oluyor
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