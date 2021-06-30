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Tarağın içinden bakın ne çıktı! Polis bile şaşırttı

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Giriş: 30.06.2021 19:31
İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis bir eve ihbar üzerine operasyon düzenledi. Evi didik didik arayan polis ekipleri gördükleri tablo karşısında şaşırdılar. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. İşte haberin ayrıntıları…

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Emmioğlu Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğuna dair edindiği bilgi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekiplerin başsavcılıktan alınan izin doğrultusunda gerçekleştirdiği aramada, siyah çanta içerisinde bulunan bir tarak dikkatlerden kaçmadı.

Tarağı kontrol eden polis ekiplerinin yaptığı incelemede tarak içerisine gizlenmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Adreste yapılan aramalarda toplam 75 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi bulundu.

Olayla ilgili A.B. isimli bir kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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