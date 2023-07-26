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Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! Dev teklif ortaya çıktı…

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Giriş: 26.07.2023 09:40
Süper Lig'de geçirdiği 2 yılda Türkiye'de iz bırakan Brezilyalı yıldız futbol Anderson Talisca'nın, Al-Nassr'dan ayrılması gündemde. Her transfer döneminde en çok adı geçen futbolculardan olan Talisca için Süper Lig devinin yapacağı teklif ortaya çıktı.
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