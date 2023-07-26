Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! Dev teklif ortaya çıktı…

Süper Lig'de geçirdiği 2 yılda Türkiye'de iz bırakan Brezilyalı yıldız futbol Anderson Talisca'nın, Al-Nassr'dan ayrılması gündemde. Her transfer döneminde en çok adı geçen futbolculardan olan Talisca için Süper Lig devinin yapacağı teklif ortaya çıktı.