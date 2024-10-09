09 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Talaş yüklü kamyon alevlere teslim oldu

Talaş yüklü kamyon alevlere teslim oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2024 10:50
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde talaş yüklü kamyon alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Katil Semih Çelik’in annesi konuştu!
Katil Semih Çelik’in annesi konuştu!
Evlilik tekliflerini reddeden kadından ilginç iddia
Evlilik tekliflerini reddeden kadından ilginç iddia
Talaş yüklü kamyon alevlere teslim oldu
Talaş yüklü kamyon alevlere teslim oldu
Çatıya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Çatıya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Şırnak’ta ceviz hasadı başladı
Şırnak'ta ceviz hasadı başladı
Konya’da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçaklandı
Konya'da iki grup arasındaki kavgada 1 kişi bıçaklandı
150 kilometre hıza ulaşan uzaktan kumandalı araç
150 kilometre hıza ulaşan uzaktan kumandalı araç
Türk bayrağını elleriyle çıkararak iş makinesine astı
Türk bayrağını elleriyle çıkararak iş makinesine astı
Çukurova’da aşırı sıcaklar ürünleri yaktı
Çukurova'da aşırı sıcaklar ürünleri yaktı
Bitlis’te el emeği göz nuru çanak çömlek sergisi açıldı
Bitlis’te el emeği göz nuru çanak çömlek sergisi açıldı
Gastronomi şehri Hatay’da 6 lezzet tescillendi
Gastronomi şehri Hatay’da 6 lezzet tescillendi
Bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi
Bin 475 litre kaçak alkol ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster