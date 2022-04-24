24 Nisan 2022, Pazar
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Taksim'de sokak köpeği paniği! Küçük kızın burnundan ısırdı
Taksim’de bir köpek, İran uyruklu çocuğu burnundan ısırdı. Çocuk ailesi tarafından aşı olması için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, sahipsiz köpek için Veteriner Müdürlüğü’ne haber verildi.