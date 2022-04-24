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Taksim'de sokak köpeği paniği! Küçük kızın burnundan ısırdı

İHA
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Giriş: 24.04.2022 12:30
Taksim’de bir köpek, İran uyruklu çocuğu burnundan ısırdı. Çocuk ailesi tarafından aşı olması için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, sahipsiz köpek için Veteriner Müdürlüğü’ne haber verildi.
Taksim’de sokak köpeği paniği!
Taksim'de sokak köpeği paniği!
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