03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Taksim’de kan donduran cinayet kamerada: Para vermeyince bıçaklandı
Taksim’de kan donduran cinayet kamerada: Para vermeyince bıçaklandı

Taksim’de kan donduran cinayet kamerada: Para vermeyince bıçaklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 16:30
İstanbul Beyoğlu’nda bir kişi para isteyen kişiye para vermeyince bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yaşanan dehşet anları ise kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taksim’de kan donduran cinayet kamerada: Para vermeyince bıçaklandı
Gazze’deki açlığa sessiz kalmadılar
Gazze’deki açlığa sessiz kalmadılar
Bartın’da kahverengi kokarca istilası kabusa dönüştü
Bartın'da kahverengi kokarca istilası kabusa dönüştü
FETÖ yalanıyla 978 bin TL’lik dolandırıcılık yaptılar
FETÖ yalanıyla 978 bin TL'lik dolandırıcılık yaptılar
İstanbul yolunda lüks otomobil alev topuna döndü
İstanbul yolunda lüks otomobil alev topuna döndü
Boş bırakılan valiz ekipleri teyakkuza geçirdi
Boş bırakılan valiz ekipleri teyakkuza geçirdi
İstanbul’un tabut binaları!
İstanbul'un tabut binaları!
Fethiye sağanak yağışa teslim oldu!
Fethiye sağanak yağışa teslim oldu!
OMÜ’de Sumud Filosu’na destek yürüyüşü
OMÜ'de Sumud Filosu'na destek yürüyüşü
Arnavutköy’den Gazze’ye destek çağrısı
Arnavutköy’den Gazze’ye destek çağrısı
Fethiye’yi yağış vurdu! Yollar göle döndü
Fethiye’yi yağış vurdu! Yollar göle döndü
Para vermeyince bıçaklandı
Para vermeyince bıçaklandı
Edremit’te sağanak yağışta bir okulu su bastı
Edremit'te sağanak yağışta bir okulu su bastı
Daha Fazla Video Göster