26 Ağustos 2025, Salı

Taksim Meydanı'nda kavga! Tekme ve yumrukla birbirlerine girdiler
Taksim Meydanı’nda kavga! Tekme ve yumrukla birbirlerine girdiler

Taksim Meydanı'nda kavga! Tekme ve yumrukla birbirlerine girdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 26.08.2025 10:00
Taksim'de iki kişi arasında başlayan tekmeli yumruklu kavgaya çevredekiler müdahale etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kadın da yumrukların hedefi olurken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Taksim Meydanı'nda 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle kavgaya etmeye başladı. Tekmeli yumruklu kavgayı çevredekiler ve 1 kadın ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan kadının da yumruklara maruz kaldığı kavga sırasında 2 kişi dengesini kaybedip yere düştü. Yerde de bir süre devam eden kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ağustos Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları çevredekiler ve bir kadın ayırmak istedi. Ancak tarafları ayırmaya çalışan kadında da tekme ve yumrukların hedefi oldu. Devam eden kavga sırasında 1 kişi yere düştü kavga yerde de bir süre devam etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksim Meydanı’nda kavga! Tekme ve yumrukla birbirlerine girdiler
