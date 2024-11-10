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Taksim metro durağında intihar! Seferler geçici olarak durduruldu

Taksim metro durağında intihar! Seferler geçici olarak durduruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.11.2024 00:48
Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim durağında bir şahıs akşam saatlerinde raylara atlayarak intihar etti. Metro İstanbul sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. İntihar olayı sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu. Olay yerindeki çalışmaların sona ermesinin ardından seferler normale döndü.
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