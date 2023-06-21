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Taksim altgeçidinde önce darp sonra gasp! Kağıt toplayıcısına tekme tokat saldırı

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 10:03
İstanbul Taksim'de 4 kişi bir kağıt toplayıcısını altgeçitte önce darp etti sonra da parasıyla telefonunu çaldı. Saldırganların elinden zor kurtulan adam polise giderek şikayetçi oldu.
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