Taksim altgeçidinde önce darp sonra gasp! Kağıt toplayıcısına tekme tokat saldırı

İstanbul Taksim'de 4 kişi bir kağıt toplayıcısını altgeçitte önce darp etti sonra da parasıyla telefonunu çaldı. Saldırganların elinden zor kurtulan adam polise giderek şikayetçi oldu.

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