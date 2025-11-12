12 Kasım 2025, Çarşamba

Taksici ile yolcu arasında ’adres’ kavgası

Taksici ile yolcu arasında 'adres' kavgası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 12.11.2025 10:29
Güncelleme:12.11.2025 10:29
İstanbul'da bir taksici ile yolcu arasında adres konusunda tartışma yaşandı. Taksicinin yolcunun gideceği evlendirme dairesinin yerini bilmemesi üzerine sinirlenen yolcu, "Sen taksicisin, sen bileceksin" diye tepki gösterdi. Sonrasında yaşanan tartışmanın ardından kadın yolcu taksiden inerken, o anlar araç kamerasına yansıdı.
