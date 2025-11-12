Taksici ile yolcu arasında ’adres’ kavgası

İstanbul'da bir taksici ile yolcu arasında adres konusunda tartışma yaşandı. Taksicinin yolcunun gideceği evlendirme dairesinin yerini bilmemesi üzerine sinirlenen yolcu, "Sen taksicisin, sen bileceksin" diye tepki gösterdi. Sonrasında yaşanan tartışmanın ardından kadın yolcu taksiden inerken, o anlar araç kamerasına yansıdı.