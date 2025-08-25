25 Ağustos 2025, Pazartesi
Taksici cinayetinin zanlısını tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde önceki gece tuvalet meselesi yüzünden tartıştığı taksiciyi motosikletle takip edip Davutlar yolu üzerinde defalarca bıçaklayarak öldüren katil zanlısı S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elleri kelepçeli olarak Kuşadası Adliyesi'ne getirilen katil zanlısının sakin tavırları dikkat çekti.