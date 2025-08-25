25 Ağustos 2025, Pazartesi

Taksici cinayetinin zanlısını tutuklandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 17:01
Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde önceki gece tuvalet meselesi yüzünden tartıştığı taksiciyi motosikletle takip edip Davutlar yolu üzerinde defalarca bıçaklayarak öldüren katil zanlısı S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Elleri kelepçeli olarak Kuşadası Adliyesi'ne getirilen katil zanlısının sakin tavırları dikkat çekti.
