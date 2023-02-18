18 Şubat 2023, Cumartesi
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Taha Duymaz'a acı veda!
Kısıtlı imkanlarla çektiği videolarla fenomen olan Taha Duymaz Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalmıştı. Günlerdir umutlu bekleyiş sürerken depremin 12. gününde acı haber geldi. Taha Duymaz'ın ölüm haberi sonrası sosyal medya fenomenleri veda paylaşımında bulundu. Taha Duymaz ile anılarını paylaşan fenomenler hüzünlendirdi... İşte sosyal medya fenomenlerinin Taha Duymaz'a vedası....