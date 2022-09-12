12 Eylül 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Tacizci taksici saniye saniye görüntülendi! Polisten kaçarken fotoğrafları sildi
İstanbul’daki bir takside şoke eden anlar yaşandı. Taksiye binen 2 kadın şoförün şortlu bir kadının resimlerini çektiğini öne sürerek emniyet güçlerinden yardım istedi. Polisin dur ihtarını da dinlemeyen taksici o esnada çektiği telefonundaki fotoğrafları sildi. Taksideki kadınlardan biri taksicinin fotoğrafları silmesine engel olmaya çalışırken öteki de sürücünün telefonundaki görüntüleri sildiği saniye saniye kayda aldı.