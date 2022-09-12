Tacizci taksici saniye saniye görüntülendi! Polisten kaçarken fotoğrafları sildi

İstanbul’daki bir takside şoke eden anlar yaşandı. Taksiye binen 2 kadın şoförün şortlu bir kadının resimlerini çektiğini öne sürerek emniyet güçlerinden yardım istedi. Polisin dur ihtarını da dinlemeyen taksici o esnada çektiği telefonundaki fotoğrafları sildi. Taksideki kadınlardan biri taksicinin fotoğrafları silmesine engel olmaya çalışırken öteki de sürücünün telefonundaki görüntüleri sildiği saniye saniye kayda aldı.

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