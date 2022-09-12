12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Tacizci taksici saniye saniye görüntülendi! Polisten kaçarken fotoğrafları sildi

Tacizci taksici saniye saniye görüntülendi! Polisten kaçarken fotoğrafları sildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2022 09:53
Güncelleme:12.09.2022 10:44
İstanbul’daki bir takside şoke eden anlar yaşandı. Taksiye binen 2 kadın şoförün şortlu bir kadının resimlerini çektiğini öne sürerek emniyet güçlerinden yardım istedi. Polisin dur ihtarını da dinlemeyen taksici o esnada çektiği telefonundaki fotoğrafları sildi. Taksideki kadınlardan biri taksicinin fotoğrafları silmesine engel olmaya çalışırken öteki de sürücünün telefonundaki görüntüleri sildiği saniye saniye kayda aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tacizci taksici saniye saniye görüntülendi!
Tacizci taksici saniye saniye görüntülendi!
İstanbul’da dehşet anları!
İstanbul'da dehşet anları!
10 yıl sonra yeniden ortaya çıktı
10 yıl sonra yeniden ortaya çıktı
19 milyon öğrenci dersbaşı yaptı!
19 milyon öğrenci dersbaşı yaptı!
Sahnede rockçı evde dayakçı!
Sahnede rockçı evde dayakçı!
7500 uzman erbaş alınacak
7500 uzman erbaş alınacak
İstanbul trafiğinde yoğunluk
İstanbul trafiğinde yoğunluk
İstanbul’un göbeğindeki silahlı çatışma anı kamerada!
İstanbul'un göbeğindeki silahlı çatışma anı kamerada!
Korkutan yangın! Belediye Başkanı A Haber’de
Korkutan yangın! Belediye Başkanı A Haber'de
Marmara için sağanak yağış uyarısı
Marmara için sağanak yağış uyarısı
Kapısı açık minibüs ani fren yaptı! Kadın yola düştü
Kapısı açık minibüs ani fren yaptı! Kadın yola düştü
CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen zam isteyen işçileri provokatör ilan etti!
CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen zam isteyen işçileri provokatör ilan etti!
Daha Fazla Video Göster