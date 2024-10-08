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Tabut küçük acı büyük! Sıla bebek toprağa verildi

Tabut küçük acı büyük! Sıla bebek toprağa verildi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 15:27
Tekirdağ'da cinsel istismar sonucu tedavi gören Sıla bebek dün mücadeleyi kaybetmişti. Sıla bebek bugün son yolculuğuna uğurlandı.
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Tabut küçük acı büyük!
Tabut küçük acı büyük!
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