Sütlüce’nin uykulukçu Metin Ağabey’i! 22 senedir uykuluk satıyor

Sütlüce'nin meşhur mu meşhur lezzetli mi lezzetli sokak lezzetlerinden biri uykuluk. Sütlüce'de uykuluk deyince de akla ilk önce Metin Keleş geliyor. O bu emektar tezgahıyla tam 22 senedir burada uykuluk satıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN