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Sütlüce’nin uykulukçu Metin Ağabey’i! 22 senedir uykuluk satıyor

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 14:01
Sütlüce'nin meşhur mu meşhur lezzetli mi lezzetli sokak lezzetlerinden biri uykuluk. Sütlüce'de uykuluk deyince de akla ilk önce Metin Keleş geliyor. O bu emektar tezgahıyla tam 22 senedir burada uykuluk satıyor.
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Sütlüce’nin uykulukçu Metin Ağabey’i
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