02 Aralık 2021, Perşembe
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Survivor'ın fenomen ismini görenler tanıyamıyor | İşte Survivor Nagihan Karadere'nin son hali
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran atlet Nagihan Karadere, herkesi şaşkına çevirdi. Yarışma sonrası sunuculuk yapan Karadere, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka birine dönüştü. Saç rengini de değiştiren ünlü ismi görenler tanıyamadı. İşte Nagihan Karadere'nin şok eden değişimi...