Sürülerde bahar hareketliliği: Kuzular annelerini böyle buldu

Türkiye’nin küçükbaş hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Erzincan’da havaların ısınmasıyla sürülerde doğumlar arttı. Üreticiler, kuzuların sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla yeni doğan hayvanları bir süre annelerinden ayrı tutarak yem yeme alışkanlığı kazandırıyor. Belirli saatlerde anneleriyle bir araya getirilen kuzuların buluşma anları, hem üreticiler hem de izleyenler için görsel şölen sundu. Annelerini tanıyarak koşan kuzuların oluşturduğu hareketli görüntüler böyle görüntülendi.